Минфин США предупредил о дефолте к 1 июня

Минфин США не сможет обслуживать внешний долг уже к 1 июня, признала глава министерства Джанет Йеллен. И это оптимистичный прогноз, указала она в письме к руководству американского конгресса.

«Наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня, если конгресс не повысит или не приостановит действие лимита долга до этого времени», – говорится в письме, опубликованном на сайте Минфина.

Министр отметила, что прогноз построен на основе существующего положения, но может быть неточным, поскольку ситуация в мире очень быстро меняется. Йеллен призвала конгресс не тянуть с решением вопроса до последнего момента.

«Крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи. Если конгресс не увеличит лимит долга, это создаст серьезные трудности для американских семей, навредит нашему глобальному лидерству и поставит под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности», – заявила министр.

В январе министр Йеллен объявила о принятии чрезвычайных мер во избежание дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что разрастание финансового пузыря в США подталкивает к росту инфляцию в западных странах. Поэтому вкладчики начали выводить средства из банков в пользу более доходных инструментов, что и привело к банковскому кризису в Штатах. Ситуация может привести к краху всей американской финансовой системы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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