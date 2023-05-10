Аналитики назвали единственную страну в мире с годовой дефляцией

Бахрейн стал единственным государством в мире с годовой дефляцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН.

Дефляция в ближневосточном Бахрейне составила 0,1%. Темпы роста цен остались неизменными в начале весны в четырех государствах: Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

Кроме того, инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах, а в 34 темпы роста цен увеличились (в финальную выборку были включены 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март).

Тем временем, Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции. РФ с показателем в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом более низкая инфляция в Европе была лишь еще в трех государствах – Испании, Лихтенштейне и Швейцарии.

Москва, Зоя Осколкова

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