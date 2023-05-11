СМИ: Россия продлит «зерновую сделку» еще на 60 дней

Зерновая сделка, срок действия которой заканчивается 18 мая, будет продлен на 60 дней, о чем может сообщить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора в Владимиром Путиным, – сообщает в пятницу, 12 мая, ТАСС.

Источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке, сообщил агентству, что «сделка будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации по традиции может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой, который состоится сегодня-завтра»

Отметим, что в четверг, 11 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров в Стамбуле делегаций России, Турции, Украины и ООН прошедших 10-11 мая сообщил, что если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения своих требований, российская часть договоренностей по «зерновой сделке» прекратит действовать.

Москва, Иван Бабурин

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