Новая волна нелегальной миграции грозит Европе в случае непродления договоренности о вывозе зерна из черноморских портов под контролем Украины, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его мнению, жизни миллионов человек в Африке зависят от зерновой сделки. Отсутствие продовольствия спровоцирует новые миграционные потоки в страны Европы.

«Это сценарий, который мы не хотим рассматривать, на карту поставлены жизни миллионов людей, живущих в нищете», – сказал он в беседе с изданием il Messaggero.

МИД России высказался против бесконечного продления зерновой сделки или ее расширения, поскольку российская часть договоренностей не выполняется в полной мере.

Кроме того, из черноморских портов Украины вывезли 27,7 млн тонн продовольствия, но только 543 928 тонн попали в бедные страны через Всемирную продовольственную программу ООН. Остальной объем зерновых осел в Европе: в Испании пошел на корм для животноводческих хозяйств, а в Восточной Европе вызвал угрозу уничтожения местного сельского хозяйства.

Пограничное агентство Евросоюза подсчитало, что за четыре первых месяца текущего года число незаконных мигрантов из Африки в Европу взлетело почти на 300%.

Рим, Наталья Рязанова

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