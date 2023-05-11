«Сталкиваемся с серьезными барьерами»: в МИД России высказались против бесконечного продления зерновой сделки

Зерновая сделка не будет продлена, если Россия не получит гарантий выполнения соглашения. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров между РФ, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле. По его словам, Москва не поддерживает бесконечное продление или расширение зерновой сделки.

«Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее [сделки] расширения или бесконечного продления», – сказал Вершинин (цитата по ТАСС).

Замглавы МИД РФ призвал не забегать вперед в вопросе продления зерновой сделки, так как если не будет гарантий для российской ее части, то черноморская инициатива «прекращает свое существование».

«Приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений. Мы это также делаем с учетом общей обстановки на мировом рынке, она достаточно волатильная», – подчеркнул он.

«На мой взгляд, сегодняшние и вчерашние обсуждения были полезными с точки зрения расставления точек над «i» в том, что касается исполнения стамбульских договоренностей. Естественно, мы руководствуемся интересами России и необходимостью борьбы с голодом и обеспечения продовольственной безопасности. Но здесь надо четко сказать, что заявления, которые звучали и звучат из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, что якобы российский сельхозэкспорт и экспорт удобрений не подпадают под санкции, не находят своего подтверждения. К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными барьерами нашего сельхозэкспорта и экспорта удобрений. Это касается трансакций, это касается логистических и транспортных проблем, страховки. Поэтому для нас очень важно, чтобы интересы РФ в полной мере были учтены и защищены», – подчеркнул Вершинин, заключив, что «конкретных результатов для нас пока не наблюдается».

Москва, Мария Соколова

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