МИД РФ: Россия не готова продлевать зерновую сделку

Москва не готова продлевать зерновую сделку после 18 мая, если не будут решены пять «системных» проблем, заявили в МИД РФ. Подписанное в Турции соглашение продолжает обслуживать «исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран».

В министерстве напомнили, что зерновая сделка была пакетной, но выдвинутые Россией условия до сих пор не выполняются. В их числе были отмена ограничений для поставок сельхозтехники и запчастей, страхования и захода российских судов в порты. Подписанное соглашение также предусматривало подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокировку зарубежных активов и счетов компаний из РФ, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Ни по одному пункту нет прогресса, отметили в МИД РФ. В Малави отправились только 20 тыс. тонн из 262 тыс., заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. По украинской части сделки из черноморских портов Украины вывезли 27,7 млн тонн продовольствия, но только 543 928 тонн попали в бедные страны через Всемирную продовольственную программу ООН. И этот объем Киев использовал для собственного пиара, объявив о кампании Grain from Ukraine.

«Устранение препятствий для отечественного сельхозэкспорта должно было произойти в рамках выполнения Меморандума Россия-ООН. Подтверждаем нашу позицию, что без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», – говорится в заявлении министерства.

Накануне в ООН заявили, что «делают все возможное и упорно пытаются продвинуть вперед» вопрос выполнения договоренностей по экспорту российских продовольствия и удобрений.

Москва, Наталья Рязанова

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