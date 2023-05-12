Во Франции вновь ускорилась инфляция

Годовая инфляция во Франции достигла 5,9% на фоне скачка цен на энергию, следует из данных Национального института статистики.

По итогам марта годовая инфляция составила 5,7%, в апреле она ускорилась до 5,9%. Цены на энергию подскочили на 6,8%, хотя в марте рост составил 4,9%. Продукты в годовом исчислении подорожали на 15%, а в прошлом месяце – на 15,9%.

Инфляция во Франции в феврале ускорилась до 7,3% с учетом цен, гармонизированных со стандартами Европейского союза. При расчете по французским стандартам цены в феврале выросли на 6,3% по сравнению с февралем 2022 года.

На фоне роста цен около трети жителей Франции перестали покупать средства гигиены. Шесть миллионов французов отказались от покупки дезодоранта, четыре миллиона – шампуня, 3,5 млн – зубной пасты.

Париж, Наталья Рязанова

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