ЕК повысила прогноз роста экономик ЕС, России и Китая

Еврокомиссия повысила прогноз роста экономик ряда стран, в том числе России и Китая. Ожидается, что экономика Евросоюза до конца года покажет рост в 1,0%, хотя в зимнем прогнозе указан рост в 0,8%, следует из свежего прогноза ЕК.

«На начало года повышен прогноз роста экономики ЕС до 1,0% в 2023 году и 1,7% в 2024 году (1,6% в зимнем прогнозе). Рост ВВП ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно», – говорится в сообщении на сайте комиссии.

ЕК также улучшила свой прогноз в отношении экономик России, КНР и США. Так, вместо снижения на 3,2% российской экономике предсказали снижение на 0,9%, а рост ВВП в 2024 году составит 1,3% вместо 0,9%.

Ожидается, что в текущем году экономика Штатов покажет рост на 1,4%, а не на 0,7%, как было указано в предыдущем прогнозе. Рост в 2024 году будет на уровне 1% вместо 1,4%.

Ожидания роста ВВП Китая в текущем году повышены с 4,5% до 5,5%, в 2024 году – на 4,7%.

Европейске аналитики считают, что инфляция в будущем также будет расти. Согласно прогнозу, инфляция в зоне евро составит 5,8% в 2023 году и 2,8% в 2024 году. В США показатель ожидается на уровне 4,3% вместо 3,4% в 2023 году, и 2,6% вместо 2,3 в 2024-м.

В России ожидается инфляция в 2023 году на уровне 6,4%, а в 2024 году – 4,6%.

Брюссель, Наталья Рязанова

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