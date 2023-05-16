Исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний из России

Предприниматели мусульманских стран воспользовались тем, что некоторые западные компании ушли из России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

«В результате сложившейся ситуации российский рынок стал очень привлекателен для наших партнеров. Западные компании освободили многие ниши российского рынка, чем уже воспользовались отечественные производители и многие представители бизнеса мусульманских стран», – цитирует Абдулатипова РИА «Новости».

Заинтересованность в российском рынке есть от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели, сообщил дипломат.

Тем временем, Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкирия укрепляют связи с исламскими странами в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга. «В рамках ОИС действует Исламский банк развития, который является определяющей организацией в области исламских финансов», – добавил Абдулатипов. Если эксперимент будет признан успешным, опыт исламского банкинга может быть распространен и на другие российские регионы.

Москва, Зоя Осколкова

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