Илон Маск спрогнозировал очень сложный год для мировой экономики

Глобальную экономику ожидает сложный год, многие компании обанкротятся. Такой прогноз дал американский бизнесмен, один из самых богатых людей в мире Илон Маск.

Макроэкономическая ситуация будет сложной на протяжении года. «Впереди трудные 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», – сказал Маск на собрании акционеров компании.

По его словам, в ближайший год произойдет разворот, и у долгосрочных инвесторов Tesla все будет очень хорошо. Компания готовится представить два новых продукта и начать использовать традиционные методы рекламы, которых до этого избегала.

При этом Маск опроверг слухи о своем уходе с поста главного исполнительного директора.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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