Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что «умоляет» местные компании отказаться от «призрачной торговли» с Россией», поскольку эстонские компании вопреки требованиям правительства республики охотно поставляют «санкционные товары»в Россию обходными путями, – сообщает в среду, 17 мая, The Financial Times.

В своей публикации британское издание пишет, что «Кайя Каллас обратилась к местным предприятиям из-за их «скрытой» поддержки Москвы. Премьер Эстонии заявила, что ей пришлось «умолять» местные компании найти «моральный компас» и отказаться от сделок, которые могут дать доступ Москве к санкционным товарам».

В интервью FT эстонский премьер обвинила местные компании в лицемерии и сказала, что прибыльная торговля с Россией в обход западных санкций привлекает компании в Прибалтике, несмотря на жесткую позицию страны по поводу военного конфликта на Украине.

Каллас обращаясь к эстонскому бизнесу, заявила: «Вы очень громко говорите: Украина, Россия, безопасность, но втайне вы соглашаетесь с Москвой».

«В Эстонии, как и у ее соседей по Балтике, отмечается рост экспорта в Казахстан, Киргизию и Армению транзитом через Россию. Однако, многие из этих товаров не прибывают в пункты назначения, что и вызвало подозрение, что это схема для обхода режима западных санкций», – пишет The Financial Times.

Таллинн, Иван Бабурин

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