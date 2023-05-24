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Среда, 24 мая 2023, 11:48 мск

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Казахстан собирается усилить контроль за вывозом товаров в Россию

Власти Казахстана хотят ужесточить контроль за вывозом из страны в Россию санкционных товаров. Об этом заявил глава казахского Министерства финансов Ерулан Жамаубаев.

«Мы добавим дополнительную систему управления рисками. И если что-то будет упущено, мы отследим и не допустим этого», – сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах мажилиса.

По словам министра, Евросоюз и США предоставили Казахстану список товаров, запрещенных к продаже России. «По этому списку мы проверяем более корректно и внимательно», – подчеркнул Жамаубаев.

Ранее стало известно, что подсанкционные категории продукции продолжают поставляться в Россию в виде транзита в другие государства, среди которых Армения, Казахстан и Киргизия. Объем такой «призрачной торговли» оценили в 1 млрд долларов.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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