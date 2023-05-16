МИД РФ: некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям

Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям под давлением Запада. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам замминистра, центральноазиатские государства разделяют мнение России о том, что односторонние санкции неприемлемы и нелегитимны. Несмотря на это, часть стран не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам.

Москва не указывает другим государствам, каким внешним и внутриполитическим курсом им следовать, «когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ», отметил дипломат. Однако искусственное разрушение связей с РФ способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от так называемых вторичных санкций.

В свою очередь Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии, подчеркнул Галузин.

С начала российской специальной военной операции на Украине США и ЕС применили несколько пакетов санкционных мер в отношении РФ. Ограничения коснулись множества импортируемых товаров, поставляемых из стран, поддержавших санкции. На днях в Financial Times вышла статья о том, что подсанкционные категории продукции продолжают поставляться в Россию в виде транзита в другие государства, среди которых Армения, Казахстан и Киргизия. Объем такой «призрачной торговли» оценили в 1 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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