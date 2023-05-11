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Четверг, 11 мая 2023, 08:36 мск

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СМИ сообщили о «призрачной торговле» ЕС с Россией на 1 млрд долларов

Евросоюз отправил через Россию в другие страны товары двойного назначения, которые в итоге так и не дошли до конечного покупателя. По мнению европейских чиновников, продукция осталась в РФ. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, ЕС направил через РФ паяльники, авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и другие товары в Армению, Казахстан и Киргизию. Эта продукция так называемого двойного назначения, то есть потенциально может быть использована в военных или разведывательных целях.

С начала СВО из Европы в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на 2 млрд долларов, места назначения не достигло около половины из них. «Куда еще это могло пойти? С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что это Россия», – отметил один из чиновников в Эстонии.

В настоящее время все усилия западных стран сосредоточены на пресечении реэкспорта, когда подсанкционные товары попадают в Россию через третьи страны. Издание называет сложившуюся ситуацию «призрачной торговлей». При этом действительный ее объем значительно выше, пишет FT, поскольку сумма в 1 млрд долларов касалась лишь отдельных товаров с ограниченным доступом, которые было возможно сопоставить с данными о международных торговых потоках.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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