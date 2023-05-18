Промышленные предприятия России испытывают рекордный дефицит кадров

В России зафиксирован рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в промышленности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом экономической политики им. Гайдара. Самая тяжелая ситуация с кадрами – в легкой промышленности.

Кадровый голод в российской промышленности побил очередной рекорд, передает РБК со ссылкой на опрос. Кадровая проблема – один из основных факторов, сдерживающих промышленный рост после начала боевых действий на Украине, наряду с неопределенностью, слабым рублем и ослаблением спроса, сказал завлабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло: «Кадры – это проблема всерьез и надолго. <...> Люди – это не тот ресурс, который можно за полгода получить».

Несколько исследований показали, как проблема недостатка кадров постепенно усугубляется. Так в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики о нехватке сотрудников сообщило 26% предприятий. В октябре после объявления частичной мобилизации доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%. В январе 2023 года дефицит немного снизился – до 27%. В апреле на фоне роста выпуска дефицит кадров составил 35%, что является «абсолютным рекордом с 1996 года».

По словам экономистов, наиболее остро проблема кадров ощущается в легкой промышленности. Предприятия указывают на отсутствие средних специальных учебных заведений, где готовили бы рабочих нужных для них квалификаций. С уходом иностранных брендов, освободилась ниша, которую могла бы заместить продукция российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать.

По данным Росстата, уровень безработицы в марте составил 3,5%. Это минимальный показатель за всю новейшую историю России.

Москва, Зоя Осколкова

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