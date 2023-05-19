Китай призвал нарастить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил увеличить объемы топливных сделок со странами Центральной Азии. Туркмения заверила, что готова к новым проектам по поставке природного газа в Китай.

«Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай-Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами», – приводит слова председателя Си агентство Синьхуа.

Во время саммита «Центральная Азия – Китай» китайский лидер также призвал развивать сотрудничество в области энергетики, в том числе ядерной, и новых источников энергии.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заверил, что его страна готова нарастить поставки газа в Китай, поскольку стремится расширять географию поставок энергоресурсов, передает агентство «Прайм».

«В случае заинтересованности сторон мы могли бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении», – заверил Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что газопровод «Туркменистан-Китай» уже снабжает Пекин топливом и помогает индустриальному развитию страны-партнера.

Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, получая 2,1 млн баррелей в сутки. Среди импортеров нефтепродуктов из России КНР заняла второе место, получая 220 тыс. баррелей в сутки.

Сиан, Наталья Рязанова

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