Экспорт нефти из России достиг пика с февраля 2022 года

Россия в апреле экспортировала максимальный объем нефти и нефтепродуктов с февраля прошлого года, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Объемы поставок увеличились на 50 тыс. баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 млн. Но доходы упали на 27% в годовом выражении, до 15 млрд долларов, хотя по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 1,7 млрд.

«Поставки нефти выросли на 250 тыс. баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов снизился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки», – цитирует отчет МЭА агентство «Прайм».

Крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия, купившие 2,1 и 2 млн баррелей в сутки соответственно. В ЕС отправляли 400 тыс. баррелей в сутки, основными потребителями которых стали Венгрия и Словакия. Больше всего нефтепродуктов из России купили Турция (430 тыс. баррелей в сутки), Китай (220 тыс.) и Индия (180 тыс.).

В 2022 году Россия перенаправила на восток 20% нефтяного экспорта, ранее отправлявшегося на запад. В текущем году объем перенаправленного топливного экспорта вырастет в несколько раз, пообещали в правительстве.

Москва, Наталья Рязанова

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