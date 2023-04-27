Россия перенаправила на восток 20% западного экспорта нефти

Россия перенаправила на восток 20% нефтяного экспорта, ранее отправлявшегося на запад, в 2022 году, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. В текущем году объем перенаправленного топливного экспорта вырастет в несколько раз.

«Я говорил по 2022 году, что 20%, порядка 40 млн тонн из общего нашего экспорта нефти и нефтепродуктов, который был в западном направлении, а у нас было в западном направлении 220 млн т примерно, 40 млн т ушло на восток», – приводит слова Новака «Интерфакс».

Россия также намерена сократить нефтедобычу в текущем году на 20 млн т к объемам 2022 года, до 515 млн т. И на фоне сокращения доля перенаправленной нефти еще увеличится.

«В этом году уйдет 140 млн т нефти и нефтепродуктов на восток. И всего останется порядка 80-90 млн т в западном направлении, – добавил вице-премьер.

Топливо отправилось на рынки Индии, Китая и других стран.

Поставки российской нефти в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Несмотря на санкции нефтегазовые доходы обеспечили 42% доходов федерального бюджета в прошлом году.

Москва, Наталья Рязанова

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