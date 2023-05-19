В Японии инфляция выросла до 3,4% в апреле

Показатель инфляции в Японии в апреле вырос впервые с начала года до 3,4% без учета цен на свежие продукты. Без учета продуктов и энергоносителей инфляция разогналась до 4,1%, передает телеканал NHK.

В январе рост потребительских цен был самым быстрым за последние 40 лет, но в феврале и марте замедлился. Меры, которые приняло правительство против скачка цен на энергию, помогли немного сдержать инфляцию. Счета за электроэнергию для домохозяйств снизились на 9,3% благодаря государственным субсидиям.

Несколько подорожаний продуктов привели к тому, что в апреле японцы платили за еду (за исключением свежих продуктов) на 9% больше. Темпы роста цен в этой категории подскочили до максимума почти за 47 лет.

С начала года цены выросли на 20 003 продукта в японских магазинах. В 2022 году такой уровень подорожания был достигнут только к июлю. Аналитики уверены, что тенденция на рост цен сохранится.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»