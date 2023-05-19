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Пятница, 19 мая 2023, 20:34 мск

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Государство поможет перезапустить автозавод Volkswagen в Калуге

Министерство промышленности и торговли РФ в пятницу, 19 мая, сообщило, что поможет новому собственнику активов Volkswagen в скорейшем перезапуске автозавода в Калуге.

В сообщении министерства, в частности, говорится: «В пятницу Volkswagen завершил передачу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» российскому инвестору. … К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников. Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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