Государство поможет перезапустить автозавод Volkswagen в Калуге

Министерство промышленности и торговли РФ в пятницу, 19 мая, сообщило, что поможет новому собственнику активов Volkswagen в скорейшем перезапуске автозавода в Калуге.

В сообщении министерства, в частности, говорится: «В пятницу Volkswagen завершил передачу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» российскому инвестору. … К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников. Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге».

Москва, Иван Бабурин

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