В России из-за санкций простаивает половина крупных автозаводов

В России после введения санкций половина автозаводов все еще находится в простое. Производство автомобилей в РФ в 2023 году существенно отстало от спроса, который быстро восстанавливается. Об этом пишет газета «Коммерсант».

На момент начала специальной военной операции на Украине в России работал 21 крупный автозавод. Десять площадок контролировали автоконцерны из стран, признанных затем «недружественными», шесть заводов вели сборку моделей таких производителей.

«Спустя почти два года после начала военных действий на Украине из 22 автозаводов (с учетом запущенного осенью 2022 года «Моторинвеста») по-прежнему простаивает половина», – говорится в статье.

Ограничительные меры западных стран привели к остановке производства почти на всех заводах, однако выпуск российских моделей возобновился в скором времени. Несмотря на то, что почти все площадки иностранных компаний позже были приобретены местными инвесторами, вернуться к производству машин на этих заводах удалось лишь в некоторых случаях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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