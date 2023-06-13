В России могут возродить автомобильный бренд «Ока»

Автомобили «Ока» вслед за «Москвичом» и «Волгой» вскоре могут пополнить ряды новинок российского автопрома. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В ответ на вопрос о возрождении бренда «Ока» министр заявил, что правительство готово всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями.

«Потому что первая ласточка – это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году», – цитирует главу Минпромторга РИА «Новости».

Ранее Мантуров сообщал, что уже в следующем году Горьковский автозавод (ПАО «ГАЗ») может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга». Производство будет организовано на площадках, освобожденных иностранными автопроизводителями, покинувшими РФ.

Напомним, до марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos. После начала спецоперации на Украине западные производители решили расторгнуть контракт и уйти с российского рынка.

Москва, Зоя Осколкова

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