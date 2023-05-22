В России хотят сделать бананы социально значимым продуктом

Правительство РФ рассмотрит вопрос о внесении бананов в список социально значимых продуктов. В настоящий момент в этом перечне 24 продукта, а из фруктов есть только яблоки. Нововведение обнулит импортные пошлины, а стоимость бананов может снизиться.

Вопрос о внесении бананов в список социально значимых продуктов обсуждался на совещании правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова, пишут «Известия». В протоколе совещания также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии.

На данный момент в список соцпродуктов входят говядина, свинина, баранина (все – кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко питьевое, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая соль, черный байховый чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.

В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3-1,5 млн тонн в год. Один из крупнейших поставщиков бананов в Россию – Эквадор, а базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 евро за килограмм. Внесение бананов в список социально значимых продуктов позволит снизить цены на них.

В мире стоимость бананов растет в течение последних нескольких месяцев. Причиной стал целый ряд факторов. Во-первых, неурожай в странах Латинской Америки, во-вторых, изменение логистики. Если раньше в Россию их поставляли регулярными морскими рейсами, то сейчас ситуация резко изменилась – количество рейсов существенно сократилось.

По мнению диетологов, бананы вполне могут стать социально значимым товаром. Как и любые другие фрукты и ягоды, они содержат очень много витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. Кроме того, банан – это единственный фрукт, который содержит триптофан, способствует синтезу серотонина, улучшает настроение. Этот продукт также содержит витамины группы B, железо, фосфор, калий, витамин C.

Москва, Зоя Осколкова

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