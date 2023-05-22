В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю

В России предложили увеличить число рабочих дней до шести в неделю. С такой инициативой выступили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», пишут «Известия».

Ассоциация направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову. По словам авторов идеи, до введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших экономик мира. Но теперь ограничительные меры значительно увеличили нагрузку на экономический сектор.

Увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год. Шестидневка, по мнению ассоциации, позволит достичь технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

Авторы инициативы напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) граждане уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Кроме того, такой режим труда практикуется в азиатских странах.

Москва, Зоя Осколкова

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