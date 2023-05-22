Несколько стран нарушили гарантии по оружейным контрактам с Россией

В «Рособоронэкспорте» сообщили, что некоторые государства в последнее время нарушили обязательства по оружейным контрактам с Россией.

Оружейные контракты основаны на межправительственных соглашениях. «Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», – сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

При этом, по его словам, важными принципами военно-технического сотрудничества является взаимовыгодность и «внимание к каждому партнеру». «Сегодня у нас любой заказчик является стратегически важным. Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками», – подчеркнул глава РОЭ.

В частности, РФ начала теснее работать со странами Африки. «В условиях многополярного мира Африка – наш надежный партнер и союзник. Мы готовы к полноценному и равноправному сотрудничеству, к реализации самых смелых совместных проектов в военно-технической сфере», – заявил Михеев.

Москва, Зоя Осколкова

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