Граждане России стали чаще обращаться в суды для банкротства

Жители России стали чаще обращаться в суды для проведения процедуры банкротства. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
«В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]», – сказал глава ВС.
По его словам, это говорит о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства о банкротстве, упрощения и ускорения судебных процедур.
Кроме того, на 23% возросло число дел о взыскании долгов с граждан РФ. В целом по гражданским делам судебная нагрузка возросла на 536,3 тысячи дел или на 9%, добавил Лебедев.
Москва, Зоя Осколкова
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