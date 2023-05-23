Граждане России стали чаще обращаться в суды для банкротства

Жители России стали чаще обращаться в суды для проведения процедуры банкротства. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.

«В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]», – сказал глава ВС.

По его словам, это говорит о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства о банкротстве, упрощения и ускорения судебных процедур.

Кроме того, на 23% возросло число дел о взыскании долгов с граждан РФ. В целом по гражданским делам судебная нагрузка возросла на 536,3 тысячи дел или на 9%, добавил Лебедев.

Москва, Зоя Осколкова

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