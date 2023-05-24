В России с 2024 года хотят отменить бумажные акцизы на пиво и табак

В 2024 году в России начнется внедрение цифрового акциза на табак и пиво. Об этом свидетельствует дорожная карта Министерства финансов. При этом пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок стартует уже сейчас.

«Минфину России совместно с «Оператор-ЦРПТ» поручено разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации, Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий (дорожная карта) по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года. <...> Внедрение цифрового акциза начнется в I квартале 2024 года», – приводит выдержки из документа РИА «Новости».

С мая 2023 по июль 2024 года будет проведен в пилотном режиме проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время налоговых проверок. В результате этих мероприятий должна подтвердиться возможность использования данных о маркировке для расчета налоговым органом.

Кроме того, авторы инициативы хотят оценить возможность отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим.

Москва, Зоя Осколкова

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