В таможенной службе рассказали о самых подделываемых детских игрушках

За прошлый год таможня выявила более 1 млн контрафактных детских товаров, которые ввозились в Россию из-за границы. Чаще всего подделывают такие популярные бренды как Barbie, Lego и Angry Birds. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«На долю контрафактной продукции, относящейся к детям, по итогам года пришлось около 15% от всех выявленных таможней подделок – всего их было 8,2 млн единиц. Годом ранее ФТС не допустила к ввозу 7,2 млн единиц товаров, из которых 2,3 млн приходилось на детские товары», – пишет РБК со ссылкой на данные ФТС.

Чаще всего среди товаров для детей подделывают продукцию брендов Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise! , Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Legо. Контрафакт был выявлен в категориях кондитерских изделий, брелоков из дерева, косметических средств, конструкторов, кукол и детских машинок.

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) добавили, что взрывного роста контрафакта в детской продукции не наблюдается, но после того, как иностранные производители начали уходить с российского рынка, а механизм параллельного импорта стал работать и менять логистику дистрибуции, вход на теневой рынок стал значительно проще.

На рынке детских товаров, который оценивается в России примерно в 1 трлн рублей, около 11% продукции охраняется законом в качестве интеллектуальной собственности, и нарушения требований у этого сегмента встречается примерно у 43%. В 2022 году ассоциация отмечала по некоторым категориям детских товаров увеличение нарушений обязательных требований к продукции, но в большей степени они касаются безопасности продукции.

Москва, Зоя Осколкова

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