30 российских банков присоединились к китайскому аналогу SWIFT

Около 30 российских банков присоединились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая является местным аналогом межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщили в Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций (Росфинкоме).

По словам исполнительного директора Романа Чернова, пока российские банки подключаются к системе CIPS только в качестве косвенных участников. Прямые участники могут открывать учетную запись, отправлять и получать сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывать счета непосредственно в CIPS (косвенные – через банки-корреспонденты), пишут «Ведомости».

Дело в том, что прямым участником CIPS могут стать только резиденты КНР или их дочерние фирмы. Единственный, имеющий отношение к России банк, который присоединился к системе напрямую, – это дочерняя кредитная организация крупнейшего китайского АйСиБиСи-банка.

Ранее участники банковского рынка указывали на необходимость подключения российских кредитных организаций к CIPS. Причина – резкий рост трансграничных платежей между РФ и КНР.

Москва, Зоя Осколкова

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