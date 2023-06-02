Сенат США одобрил закон о потолке госдолга США

Сенат США принял законопроект по потолку госдолга, чтобы избежать дефолта. Теперь документ отправят на подпись президенту страны Джо Байдену, передает телеканал CNN.

Законопроект принят большинством голосов: 63 сенатора проголосовали «за», 36 – «против». Принятый закон приостановит действие лимита госдолга страны до 1 января 2025 года. Законопроект, ставший итогом переговоров Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, был раскритикован и крайне левыми, и крайне правыми.

Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер заявил, что Америка может вздохнуть с облегчением, потому что дефолт был «мечом над головой» всех граждан, и его отвели в сторону. Шумер подчеркнул, что угроза миновала только благодаря «хорошей работе президента Байдена, демократов в Палате представителей и Сенате».

Экономисты подсчитали, что резервы Минфина США ко 2 июня едва будут превышать минимум для пределов госдолга – 30 млрд долларов, а уже к 9 июня полностью закончатся.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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