ОЭСР предсказал Лондону максимальную инфляцию среди стран G7

Инфляция в Великобритании в 2023 году обгонит показатель остальных стран «Группы семи», спрогнозировали специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно докладу, инфляция в Великобритании разгонится до 6,9%. Тогда как прогноз для Италии составил 6,4%, для Германии – 6,3%, для Франции – 6,1%. Ситуация с ростом цен у заокеанских партнеров Лондона сложится заметно лучше. Аналитики спрогнозировали инфляцию в США на уровне 3,9%, в Канаде – 3,5%. Показатель в Японии будет отличатся от британского более чем вдвое: 2,8%, и станет самым низким среди стран «Группы семи».

Цены на продукты питания в британских супермаркетах в апреле выросли на 15,7% в годовом выражении. Это стало рекордом за всю историю королевства.

Лондон, Наталья Рязанова

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