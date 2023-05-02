российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 мая 2023, 15:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Британии рекордно выросли цены на продукты питания

В Великобритании цены на продукты питания в супермаркетах в апреле выросли на 15,7% в годовом выражении, что является рекордно высоким показателем в истории, передает Reuters со ссылкой на консорциум розничной торговли (BRC).

Как сообщается, продовольственную инфляцию подстегнул рост цен на кофейные зерна, упаковку и производство готовых блюд.

Официальная инфляция потребительских цен в Великобритании достигла пика почти за 40 лет в октябре 2022 года, когда составила 11,1%. В марте этот показатель оставался выше 10%.

Лондон, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Англии учителя устроили забастовку с требованием повышения зарплаты / Во Франции на первомайских демонстрациях задержали более 500 человек / В Польше допустили требование репараций от России после ФРГ / МИД РФ пообещал жесткий ответ на вторжение в школу при посольстве в Варшаве / Захарова назвала Молдавию страной под внешним управлением / Euroclear получил 734 млн евро прибыли от замороженных российских активов / Российских хакеров обвинили в кибератаке на сервера мэрии Праги / Запад перестал скрывать свою цель по уничтожению России – Захарова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Европа,