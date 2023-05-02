В Британии рекордно выросли цены на продукты питания

В Великобритании цены на продукты питания в супермаркетах в апреле выросли на 15,7% в годовом выражении, что является рекордно высоким показателем в истории, передает Reuters со ссылкой на консорциум розничной торговли (BRC).
Как сообщается, продовольственную инфляцию подстегнул рост цен на кофейные зерна, упаковку и производство готовых блюд.
Официальная инфляция потребительских цен в Великобритании достигла пика почти за 40 лет в октябре 2022 года, когда составила 11,1%. В марте этот показатель оставался выше 10%.
Лондон, Мария Соколова
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