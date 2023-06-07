Российские банки в мае выдали рекордный объем кредитов

По итогам мая 2023 года российские банки предоставили россиянам кредиты на общую сумму 1,41 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным, свидетельствуют результаты экспресс-мониторинга Frank RG.

«В мае 2023 года банки выдали населению 1,41 трлн рублей кредитов. В прошлом месяце объем выданных кредитов физлицам вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд рублей, к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев 2023 года объем выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%», – говорится в материале.

Всего банки выдали населению потребительских кредитов на 662,5 млрд рублей. Средний размер выдаваемого кредита наличными уменьшился на 6,4%, до 201 тысячи рублей.

Объем выдач в ипотечном сегменте увеличился за месяц на 3,84%, составив 591 млрд рублей. Это третий по размеру показатель выдач за месяц после декабрьских рекордов 2021 и 2022 годов.

Автокредитование в прошлом месяце также показало рост в 8% по объему выдачи, составив 117,9 млрд рублей. Вместе с этим вырос и средний размер выдаваемого займа для покупки машины за этот же период, который увеличился на 27,0%, составив 1,45 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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