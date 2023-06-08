Из-за недосыпа работников экономика Россия теряет 3,5 трлн рублей в год

Переплаты неэффективным из-за недосыпа работникам в России оценили в 3,5 трлн рублей в год. Об этом сообщается в исследовании Аналитического центра НАФИ.

По результатам опроса, 48% заявили, что ощущают недосып четыре дня в неделю, передает РБК. Каждый третий недосыпающий респондент (30%) сказал, что в такие дни эффективность его работы снижается на 51-75% по сравнению с днем, когда отдых был достаточным. Отмечается, что в исследовании, проведенном в мае 2023 года, приняли участие 1,6 тысячи человек.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд рулей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год по всей России», – отметили аналитики.

Эксперты учитывали численность работающих россиян в 72 млн, процент тех, кто не высыпается, и уровень средних зарплат в регионах. При этом итоговая сумма оказалась почти на 100 млрд рублей в месяц больше, чем в 2019 году.

Москва, Зоя Осколкова

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