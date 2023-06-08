В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с инициативой запретить выбрасывать старую одежду в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого предлагается установить специальные боксы и фандоматы в магазинах, которые продают одежду и обувь, пишет газета «Известия». Люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, к примеру, скидки в магазинах.

Такой механизм позволит перерабатывать текстиль: сейчас вещи, обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, пояснили в РЭО.

Предполагается, что специальные контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации – фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся, а магазины лишь выделят место под них.

Как отметили в РЭО, в будущем подход может измениться и люди, сдающие вещи в переработку, смогут получать бонусы, например, скидки в магазинах. Такой подход ранее практиковался у зарубежных ретейлеров. Впрочем, конкретных дат по переходу на такую систему пока нет, пишет издание.

По словам директора РЭО Дениса Буцаева, во всем мире индустрия fast-fashion наносит окружающей среде серьезный ущерб.

«Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году – около 62 миллионов тонн текстиля, а к 2030 году этот показатель подскочит до 102 миллионов тонн. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать. В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов», – рассказал Буцаев.

В РЭО уточнили, что экологический оператор разработал «дорожную карту», которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В ней содержатся 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду в общие мусорные баки. Документ уже обсуждается с бизнесом и Минприроды.

На первом этапе предполагается введение поощрений для граждан, затем власти будут обсуждать и «другие подходы к контролю исполнения запрета», указали в РЭО.

Минприроды России поддержало эту инициативу. В то же время в ведомстве отметили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить лишь при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.

Москва, Наталья Петрова

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