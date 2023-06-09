Почти 400 тысяч тонн грузов перевезли по мосту Благовещенск-Хэйхэ за год

Порядка 371,8 тыс. тонн грузов перевезено через международный автомобильный пункт пропуска Кани-Курган моста Благовещенск-Хэйхэ за год, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

«Грузооборот в пункте пропуска составил 371,8 тыс. тонн: в импортном направлении – 358,1 тыс. тонн, в экспортном – 13,7 тыс. тонн», – приводит сообщение агентство «Прайм».

10 июня исполнится год с момента запуска грузового сообщения. За это время сотрудники таможни оформили 8553 грузовиков на въезд и 8414 на выезд из России. Также из Хейхе в Благовещенск прибыло 14700 единиц новой спецтехники: самосвалы, тягачи, автопогрузчики, бетономешалки, краны.

С января 2023 года пункт пропуска работает круглосуточно, а его пропускная способность выросла прочти вдвое.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за пять месяцев 2023 года на 40,7% превысил показатель за тот же период 2022 года. С января по май страны купили-поставили товаров на 93,806 млрд долларов, а только в мае – на 20,573 миллиарда долларов. Объем китайского экспорта составил 42,947 млрд долларов, а российского – 50,859 млрд, что на 20,4% больше уровня прошлого года.

В ФТС России отметили, что санкции мало повлияли на товарооборот с другими странами. Так, объем экспорта в первом квартале 2023 года по ряду позиций превысил показатели 2019 года.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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