Экспорт из РФ по ряду позиций обошел объем поставок 2019 года

Антироссийские санкции мало повлияли на объем поставок российских товаров в другие страны, за исключением топлива. Объем экспорта в первом квартале 2023 года по ряду позиций превысил показатели 2019 года, рассказал врио главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

«Определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся. В остальном у нас объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились», – сказал чиновник в беседе с ТАСС.

Объем экспорта в первом квартале 2019 года составил 101,2 млрд долларов. В тот же период 2023 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 1,288 трлн рублей, а годом ранее – почти два триллиона рублей. В январе 2022 года показатель составил 45,8 млрд долларов и вырос на 69,9% по сравнению с январем 2021 года.

Объем торговли с одним только Китаем в первом квартале 2023 года вырос на 38,7%, до 53,84 млрд долларов. Россия отгрузила в КНР товаров на 29,77 млрд, что на 32,6% больше показателя в предыдущем году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»