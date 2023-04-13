Товарооборот РФ и КНР вырос почти на 40%

Объем торговли между Россией и Китаем в первом квартале 2023 года достиг 53,84 млрд долларов. Это на 38,7% больше показателя за первые три месяца прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая вырос на 47,1%, до 24,07 млрд долларов, а импорт российских товаров – на 32,6%, до 29,77 млрд. Только в марте Пекин и Москва отправили друг другу товаров на 20,06 млрд долларов. В феврале объем торговли был меньше на 23%, приводит данные ТАСС.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прогнозировал, что товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году достигнет 300 млрд долларов. Еще в 2000 году объем торговли между двумя странами составлял восемь миллиардов долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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