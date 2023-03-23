Медведев спрогнозировал рост товарооборота России и Китая

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году достигнет 300 млрд долларов, спрогнозировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что отношения между двумя странами находятся на восходящей линии.

«В 2000 году наш торговый оборот был 8 млрд долларов. И нам казалось, что это прилично – все-таки миллиарды. А сейчас – 185, и, скорее всего, в этом, в следующем году он будет 300», – сказал чиновник, отвечая на вопросы журналистов и пользователей «ВКонтакте».

Медведев отметил, что даже Штаты признали: КНР стала экономикой номер один в мире. И, хотя у России и Китая были разные периоды в истории, в последние годы отношения находятся «на восходящей линии», передает ТАСС.

Товарооборот с Евросоюзом еще недавно составлял 400 млрд долларов, но «сильно сдулся из-за того, что они приняли дурацкие решения». Если торговля с КНР продолжит расти, значит, Россия выбрала правильную дорогу, добавил замглавы Совбеза.

Москва и Пекин планировали достичь товарооборота в 200 млрд долларов в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин отметил, что объем торговли между странами активно растет и может достичь запланированного уровня ранее срока.

Москва, Наталья Рязанова

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