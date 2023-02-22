Торговый оборот России и Китая достигнет $200 млрд быстрее плана – Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил, что торговый оборот между Россией и Китаем активно растет и может достичь запланированного уровня в 200 млрд долларов ранее срока.

Российский лидер провел переговоры в Кремле с членом политбюро ЦК Коммунистической партии КНР – начальником канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

«О вопросах экономического характера. Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня 200 млрд долларов. В прошлом году это было уже 185 млрд. Есть все основания полагать, что мы целей в уровне торгового оборота достигнем даже раньше, чем планировали», – цитирует Путина его пресс-служба.

Президент РФ подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем развиваются поступательно, по намеченному ранее плану. Хотя после распада двуполярной системы ситуация в мире стала более напряженной.

«Международные отношения сегодня сложны. В этой связи сотрудничество на международной арене между КНР И России имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки», – добавил Путин.

Ван И согласился с оценкой российского президента и добавил, что кризисы несут в себе возможности для углубления сотрудничества.

«Наши отношения никогда не были направлены на третьи страны и не поддаются давлению со стороны третьих сторон, поскольку у нас есть очень крепкий фундамент – и со стороны экономики, и политики, и культуры. У нас есть очень богатый опыт – это именно потому, что мы вместе поддерживаем многополярность», – сказал политик.

За 11 месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32% год к году, до рекордных 172,406 млрд долларов. Поставки из России в КНР увеличились на 47,5%.

Секретар Совбеза РФ Николая Патрушева и член политбюро ЦК КП Китая Ван И договорились способствовать развитию многополярного мира и противостоять всем формам одностороннего запугивания.

Москва, Наталья Рязанова

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