Товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд

За 11 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32%, до рекордных 172,406 млрд долларов. Такие данные приводит главное таможенное управление КНР.

С января по ноябрь Китай ввез в Россию товаров на 67,334 млрд долларов, что на 13,4% больше чем за аналогичный период прошлого года, передает «Прайм». Поставки из России в КНР увеличились на 47,5%, до 105,072 млрд долларов.

В ноябре объем торговли двух стран составил 18,256 млрд долларов. Россия ввезла в Китай товаров на 10,545 млрд долларов, Китай в Россию – $7,711 млрд долларов.

В 2021 году товарооборот между двумя странами вырос на 35,8%, составив рекордные 146,887 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу нарастить товарооборот между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год.

В ноябре вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что товарооборот между Россией и КНР в сфере энергетики в 2022 году вырос на 64% в денежном выражении.

По данным газеты Financial Times, Китай становится крупнейшим торговым партнером России на фоне сокращения торговли России и Европы на 43% из-за санкционного давления на РФ.

Пекин, Наталья Петрова

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