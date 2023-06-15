ЕС исключил несколько китайских компаний из санкционного списка за отказ работать с Россией

Евросоюз исключил пять компаний КНР из готовящегося санкционного списка после того, как они пообещали прекратить поставки товаров военного назначения в Россию. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

По данным издания, в списке фирм, которые могут попасть под санкции, было восемь компаний, работающих в Китае. Пять из них исключили, так как китайская сторона заявила, что будет работать над тем, чтобы эти предприятия прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров европейского производства, которые поступают российской армии.

Таким образом, в санкционном списке осталось три компании. Отмечается, что речь идет о российских предприятиях, работающих в КНР.

Кроме того, исключенные фирмы рискуют вновь попасть под ограничения, если продолжат продавать запрещенные европейские товары России. Источники газеты в дипломатических кругах ЕС заявили, что эту договоренность можно рассматривать как проверку того, будет ли Китай действовать добросовестно в отношении соблюдения антироссийских санкций.

Брюссель, Зоя Осколкова

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