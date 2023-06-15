Малый бизнес в России чаще повышает зарплаты своих сотрудников, чем крупный

Три четверти работодателей в России повышали зарплаты в течение последнего года. При этом активнее поощряют своих сотрудников представители малого бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023-го. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад», – говорится в исследовании.

При этом малый бизнес в полтора раза чаще, чем крупный, сообщал о том, что буквально несколько месяцев назад пересматривал оклады. Наибольшая доля тех, кто не повышал зарплаты более года, среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек.

Чаще всего заработок увеличивается у сотрудников из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%), а также IT- и строительства (29 и 24% соответственно).

Москва, Зоя Осколкова

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