Румыния намерена отказываться от украинского зерна до конца года

Румыния планирует добиться продления запрета на ввоз украинского зерна до конца года. И.о. министра сельского хозяйства Флорин Барбу также предложил расширить черный список, передает агентство «Прайм».

«Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов», – заявил Барбу на заседании парламента.

В число запрещенных продуктов предложено включить мясо и мед.

Еврокомиссия 2 мая ввела запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение принято из-за серьезного затоваривания рынков соседних с Украиной стран зерном, что поставило под угрозу местное производство. Транзит украинского продовольствия через эти страны в другие государства Евросоюза продолжил действовать. 5 июня запрет был продлен до 15 сентября.

Бухарест, Наталья Рязанова

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