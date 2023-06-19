На развитие сельских территорий в России выделят 4,6 млрд рублей

Правительство России направит 4,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2023 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

«В 2023 году на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов», – говорится в сообщении.

Дополнительные средства получат 33 региона. На эти деньги будут построены и обновлены дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады, школы и спортивные учреждения.

«Также будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено: 11,2 км сетей газоснабжения, 4,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения, более 26 км дорог», – добавили в кабмине.

Москва, Зоя Осколкова

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