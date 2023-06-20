Российский импорт восстановился до докризисного уровня – врио главы ФТС

Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении. Об этом сообщил врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

«После провала в марте-апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении», – рассказал он в интервью РИА «Новости».

Экспорт РФ, по словам Давыдова, в физическом отношении в отличие от стоимостного выражения практически не снизился – сократился лишь на 2%. Он объяснил это тем, что в 2022 году нефть и газ «были гораздо дороже чем сейчас».

Структура российского экспорта за 2023 год сильно не изменилась – «прибавились злаки и удобрения», уточнил руководитель ФТС.

Он также добавил, что сейчас продолжается процесс перенастройки российской внешней торговли на юг и на восток. Давыдов отметил работу бизнеса РФ, «который перестроил логистику, не задавая вопросов».

Кроме того, врио главы ФТС сообщил, что таможенная служба в ближайшей перспективе не возобновит публикацию таможенной статистики. «Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим», – сказал Давыдов. ФТС перестала обнародовать данные таможенной статистики прошлой весной.

Москва, Наталья Петрова

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