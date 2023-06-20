Впервые в истории выручка российских компаний превысила 1 квадриллион рублей

В 2022 году российские компании заработали в два раза больше, чем годом ранее. При этом выручка бизнеса в РФ достигла рекордных значений и превысила квадриллион рублей впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Российские организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 трлн рублей (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями). Это почти в два раза больше выручки 2021 года, которая составила 655 трлн рубле, – пишет РБК. – Порог в 1 квдрлн выручка компаний превысила впервые в истории России».

В то же время в реальном выражении прибыль российских компаний фактически снизилась, так как при уровне инфляции в 13,8% показатель увеличился лишь на 5,9% – с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн рублей в 2022-м. Отраженная в данных ФНС выручка – это доходы, агрегированные из деклараций по налогу на прибыль, а прибыль, соответственно, – разница между доходами и расходами из тех же деклараций.

Налоговики отмечают, что рост доходов по итогам прошлого года до 1,27 квдрлн рублей обусловлен «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги». Уже за девять месяцев 2022 года выручка организаций превысила квадриллион.

Рост прибыли также произошел благодаря нефтегазовому сектору. В ФНС специально указали на «рост средних фактических цен реализации природного газа на экспорт». Сумма исчисленного налога на прибыль со всех организаций в 2022 году составила почти 5,6 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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