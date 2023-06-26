В Германии считают юридически невозможным план по отправке российских активов Украине

В Германии несколько чиновников выступают против плана Европейского союза по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Подобные действия приведут к юридическим или финансовым рискам. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщили изданию чиновники из разных ведомств ФРГ, Берлин делает все возможное, чтобы найти и заблокировать активы российских граждан и компаний, в отношении которых были введены санкции. Однако идея использования этих средств для восстановления Украины вызывает сложные финансовые и юридические вопросы.

Так, по предположению одного из собеседников издания, если ЕС заберет деньги ЦБ РФ или получит прибыль от инвестирования этих средств, то это может привести к тому, что Польша потребует от Германии предоставить ей репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Более того, со слов другого чиновника, знакомого с ситуацией, по оценке министра юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушмана план ЕС по изъятию активов российского Центробанка невозможно выполнить с юридической точки зрения.

Берлин, Зоя Осколкова

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