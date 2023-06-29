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Четверг, 29 июня 2023, 11:40 мск

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Никарагуа готова закупать российскую пшеницу за рубли или кордобы

Никарагуа готова платить за поставки пшеницы из России в рублях либо в никарагуанских кордобах. Об этом заявил министр иностранных дел страны Денис Монкада.

По его мнению, Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций. В ответ на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за зерно, Монкада сказал: «В рублях или кордобах».

Еще прошлой осенью министр финансов республики Иван Акоста говорил о том, что власти Никарагуа открыты к обсуждению возможных новых вариантов оплаты при импорте товаров. При этом страна готова нарастить объемы закупаемой российской пшеницы, пишет РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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