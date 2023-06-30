Россиянам все чаще приходится подрабатывать и соглашаться на меньшую зарплату

В России индекс востребованности подработки среди работающих граждан вырос до максимума за последние восемь лет. В то же время россиянам приходится снижать зарплатные амбиции на фоне рекордно низкой безработицы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter «Настроение на рынке труда в России».

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 11 700 соискателей из разных регионов страны, индекс востребованности подработки составил –0,18 (шкала варьируется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» – об их стабильном самоощущении). По сравнению с предыдущим кварталом он снизился на 0,03 пункта и достиг максимума с 2015 года.

В то же время индекс успеха трудоустройства россиян в ближайшей перспективе упал на 0,04 пункта (на 2%) и составил 0,11. Соискателям приходится снижать требования к зарплате, тогда как индекс критичности поиска работы также оказался в отрицательной зоне. Индекс же стабильности на текущем месте работы продолжает отыгрывать падение в два раза, произошедшее во II квартале 2022 года. Сейчас он на отметке 0,42 пункта.

«Угрозу увольнения меньше всего ощущают соискатели из Северо-Западного округа, а больше всего – респонденты из Москвы и Московской области. Если сравнивать разные профессии, то представители из области медицины реже других опасаются сокращений, а те, кто трудится в сфере закупок и высшего менеджмента, сильнее остальных чувствуют шаткость своего положения», – говорится в статье.

По мнению экономистов, причина снижения показателей успеха трудоустройства и готовности уменьшить зарплатные ожидания при рекордно низкой безработице и росте реальных зарплат заключается в дисбалансе на рынке труда. Дело в том, что в России много менеджеров, юристов и финансистов при остром дефиците кадров в тех отраслях, где происходит перестройка экономики – это машиностроение, авиастроение, приборостроение. Также значительно вырос спрос на сантехников, слесарей, разнорабочих, электромонтажников, сварщиков.

По данным Росстата, уровень безработицы в стране продолжает оставаться рекордно низким – в мае он составил 3,2%. Предыдущий минимум (3,3%) был зафиксирован месяцем ранее.

Москва, Зоя Осколкова

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